Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kasım'da uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı." dedi.14 Mart 2019 Perşembe 11:17
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almayı sürdürüyor. Kasım'da uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı." dedi.
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