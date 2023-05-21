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Gündem Bakan Akar açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Bakan Akar açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-05-21 19:16:00 -
Bakan Akar açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hulusi Akar, Terörle Mücadele ve Suriye Konferansı'nın düzenlendiği Pendik'teki Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası alanda öncü bir rol üstlendiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bir ülke olarak tanındığını belirtti.

Teröre karşı mücadelede kararlılıkla devam edildiğini vurgulayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin sığındığı bölgelere girdiğini ve teröristlerin saklandığı yerlere eriştiğini söyledi. Teröristlerin barınaklarını bir bir imha ettiklerinin altını çizen Akar, terörle mücadelede en son teröristin etkisiz hale getirilmesine kadar devam edileceğini vurguladı.

Akar, "Mehmetçik, teröristleri kazdıkları çukurlara, mağaralara gömmeye devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten bu yana toplamda 37 bin 860 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Hedefimiz nerede terörist varsa oraya yönelmek, terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmektir." şeklinde konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarının da kesintisiz bir şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, Gara, Zap, Hakurk, Metina, Avaşin Basiyan gibi terör yuvalarının tek tek teröristlerin başına yıkıldığını belirtti.
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Terörle mücadelede kararlı olduklarını ifade eden Akar, teröristlerin iki seçeneği olduğunu söyledi: Adalet önüne çıkmak ya da çukurlara gömülmek.

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