Bakan Adil Karaismailoğlu: Ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisi

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıktı. 42 konteyner içerisinde beyaz eşya taşınan trenin uğurlama töreni Marmaray Kazlıçeşme İstasyonunda yapıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, treni uğurlamadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmalarının ardından Karaismailoğlu, treni Çin'e uğurladı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak trenin, 8693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracağı öğrenildi. Yük treninin Marmaray Kazlıçeşme durağına gelişi ve duraktan hareket anı havadan görüntülendi.

"Tek kuşak tek yol projesi"

Uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, erişim ağlarımızı genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. Yine bu çerçevede; Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan "Tek Kuşak Tek Yol Projesi" de çok önemli bir proje olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda; Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı üzerinde, Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan tren, dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön vermiştir. 30 Ekim 2017'de faaliyetlerine başlayan bu hat, Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlatmıştır." şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde Çin-Avrupa koridorunda 450 konteyner taşındı

Çin'den gelip Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya giden yük treninden de bahseden Bakan Karaismailoğlu, "Demir İpekyolu'nun Çin'den Avrupa'ya uzanan orta koridor üzerinden yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, 2019 yılı Kasım ayında ilk blok tren Marmaray' dan geçerek Çekya'nın başkenti Prag'a ulaşmıştı. Çin-Avrupa koridoru boyunca tüm ülkelerde yaşanan pandemi sürecinin zorluklarına rağmen 450 konteynerin taşınması planlandığı şekilde gerçekleşmişti. Hiç şüphesiz demiryolu ülkelerin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli göstergelerinden biridir. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

42 konteyner Çin'e 12 günde beyaz eşya götürecek

Adil Karaismailoğlu, "Nihayet bugün hep birlikte Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenimizi de uğurluyoruz. Çerkezköy istasyonundan hareket eden bu ilk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin'e beyaz eşya taşıması yapacağız. Trenimiz, Türkiye-Çin parkurunda Çerkezköy-Marmaray-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek Ahılkelek istasyonundan yurtdışı çıkışını gerçekleştirecektir. Yurtdışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacaktır. Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizinde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecektir. TCDD Taşımacılık A.Ş ve Pasifik Eurasia iş birliği sayesinde trenimiz, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 12 günde yükünü Çin'e ulaştıracaktır. Trenimizin yola çıktığı Çerkezköy'den çaldığı ilk düdük, ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir." ifadelerini kullandı.