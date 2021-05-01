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Ekonomi Bakan açıkladı! Kanal İstanbul'la 4 ülke ilgileniyor
Ekonomi

Bakan açıkladı! Kanal İstanbul'la 4 ülke ilgileniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İStanbul projesiyle ilgili herhangi bir finansman sıkıntısının olmadığını belirterek, projeyle Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya'nın ilgilendiğini ancak projenin yerli müteahhitlere yaptırılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 12:45:00 -
Bakan açıkladı! Kanal İstanbul'la 4 ülke ilgileniyor

Türkiye'deki bankaların Kanal İstanbul'un finansmanına sıcak bakmadığına yönelik haberleri "dedikodu" olarak niteleyen Bakan Karaismailoğlu, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya olmak üzere dört ülke projeyle ilgileniyor. Ancak biz bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız." dedi.

İlk köprünün temeli Haziran'da

Sabah gazetesinin haberine göre, Karaismailoğlu, proje güzergahında altı köprü olduğunu, ilkinin temelini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacaklarını, diğer köprülerin de imalatına devam ettiklerini belirtti.

nümüzdeki yıllar, Kanal İstanbul'lu yıllar olacak"

Karaismailoğlu, "2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz, ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak. Burası İstanbul'daki boğaz trafiğine alternatif bir su yolu projesi olacak. İmar planları ve askı süreçleri bitti. İnşallah önümüzdeki yıllar, Kanal İstanbul'lu yıllar olacak." ifadelerini kullandı.

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