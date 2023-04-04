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Gündem Bakan açıkladı: Depremde kuzenlerimi ve yeğenlerimi kaybettim
Gündem

Bakan açıkladı: Depremde kuzenlerimi ve yeğenlerimi kaybettim

Yeniakit Publisher
2023-04-04 21:34:00 -
Bakan açıkladı: Depremde kuzenlerimi ve yeğenlerimi kaybettim

Denizli’de depremzedelerle iftar programında buluşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Depremde kuzenlerim ve yeğenlerimi kaybettim, gidenleri geri getiremeyiz ama acıları dindirmek hepimizin görevi” ifadeleirni kullandı.

Kirişci, Denizli’de gerçekleştirdiği programların ardından KYK yurtlarında yaşayan depremzedelerle iftar programında bir araya geldi. Burada iftarını açan Bakan Kirişci, depremzedelerin dertlerini dinleyerek yaralarını sarmaya çalıştı. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, “Millet olarak 6 Şubat’ta iki gün sonra iki ayı geride bırakmış olacağız. Çok büyük felaketle karşı karşıya kaldık, hayatını kaybeden kardeşlerimize rabbimden niyaz ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke olarak bu afeti de atlatmak üzereyiz, acı büyük. 11 ilden hemşehrilerimizi bu yurtlarımızda misafir ediyoruz. Kardeş olmak bunu gerektirir. Artık enkazdan kurtarılacak canlarımız kalmadığında bu kez enkazı kaldırma çalışmalarını yürüttük, ihtiyaçlarını karşıladık. Afet konutlarının inşası başladı, 1 yıllık süre sonra yapılacak. Gidenleri geri getiremeyiz ama acıları dindirmek hepimizin görevi” dedi.

“Deprem coğrafya olarak dünyadaki 100 ülkeden daha büyük alanda meydana geldi”

Bakan Kirişci, “Bu 11 ili etkileyen deprem coğrafya olarak dünyadaki 100 ülkeden daha büyük alanda meydana gelen deprem. Geçenlerde misafirim olan Avusturya tarım bakanına şunu söyledim, ülkenizin nüfusu 8.8 milyon ama 11 ilin yer aldığı doğrudan etkilen deprem bölgesinin nüfusu 14 milyon, Avusturya’nın yüzölçümü 83 bin kilometre kare bizim 11 ilin yüz ölçümü 110 bin metrekare. Bu asrın afeti. İnşallah normale döndüğümüzde kaleleri boş bırakmamak adına topraklarımıza geri döneceğiz. Hepimiz oralara tekrar dönmeliyiz. Doğduğum şehir Kahramanmaraş, milletvekili olduğum şehir Adana. Maddi olan şeyler yerine konur, önemli olan birlik beraberlik. Bende yakınlarımı kaybettim, kuzenlerim ve yeğenlerimi kaybettim ama hepsini bağrımıza bastık” dedi.

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