Bakan açıkladı! Alanya açıklarında sondaj başladı

Dönmez, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019 bütçesine ilişkin sunum yaptı. Dönmez, Akdeniz ve Karadeniz’deki hidrokarbon potansiyelinin keşfedilmesi için Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis gemileriyle detaylı sismik çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.

2. gemi

Dönmez, “Derin deniz sondajlarını da milli kaynaklarımızla yapma çalışmalarımız doğrultusunda 30 Ekim 2017’de temin edilen ilk milli sondaj gemimiz 31 Ekim 2018’de Alanya açıklarında sondaja başlamıştır. Ülkemizin ilk derin deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisi kendi sınıfındaki 16 gemi arasında en yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. Fatih’in yanı sıra ikinci sondaj gemimizi de portföyümüze almak üzereyiz. Bu gemilerimiz ile Akdeniz ve Karadeniz’in her birinde ayrı ayrı sondajlar yapmak suretiyle petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz” dedi.

Yerli kömürde atılım

Yapılacak yatırımlarla yerli kömürü enerji arz güvenliğinde önemli bir enstrüman haline getireceklerini belirten Dönmez, “Yerli kömürün kullanımını artırmaya yönelik hedeflerimiz kapsamında ilave 5 bin megavat kurulu gücün devreye alınması hedeflenmektedir. İşletilmeyen kömür sahalarının ruhsatlarının özel sektöre devri sayesinde bu sahalardaki kaynakların ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda, teklifler alınarak ruhsat devri sözleşmesi 11 Ekim 2018’de imzalanan 7 sahanın devir işlemleri kısa süre içinde sonuçlandırılacaktır” diye konuştu.

Dönmez, TürkAkım boru hattı projesinin de 2019 sonunda faaliyete geçeceğini kaydetti.

1.1 milyon eve enerji verecek

Yenilenebilir enerji çalışmaları hakkında bilgi veren Dönmez, ikinci olarak gerçekleştirilen YEKA RES’in 1000 megavat kurulu güce sahip olacağını belirterek, “Her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip bu tesisteki üretimle 1.1 milyon evin ihtiyacı karşılanacak. Enerji üretim sepetindeki yenilenebilir enerji oranının daha yukarı çıkarılması kapsamında 1000 megavat kurulu güce sahip GES YEKA için yarışma duyurusu yapıldı. 1000 megavat kurulu güce sahip RES YEKA projeleri için ise hazırlıklar sürüyor” diye konuştu.

KAYNAK: MİLLİYET