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Bakan Abdülhamit Gül açıkladı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Yargıda yeni adımlar atılacağını belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren açılan davalar için süre kotası olacağını açıkladı. Alt yapının tamamlandığını söyleyen Gül, "Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreler belirledik. Bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedefler belirledik. Bu dava 101'inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek, gerekirse hakim eğitime alınacak" dedi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:51
Bakan Abdülhamit Gül açıkladı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda yeni adımlar atılacağını duyurdu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren açılan davalar için süre kotası olacağını açıkladı. Yargıda süre kotası için alt yapı hazırlıklarının tamamlandığını belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreler belirledik. Bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedefler belirledik. Bu dava 101'inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek, gerekirse hakim eğitime alınacak" açıklamasında bulundu.

Abdulhamit Gül'ün açıklamaları şöyle;

"Cumhurbaşkanımız bu hafta açıkladılar, bizim üzerinde yaklaşık 6-7 aydır çalıştığımız ve adli yıl başladığında 3 Eylül'de uygulamaya girecek bir uygulamamamız var. Dava açılınca vatandaş bir dava açtı. Diyelim ki, tazminat davası. Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Türkiye'de süre kaç gün, 200 gün. Olması gereken kaç gün 200 gün. Biz bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedef koyduk. O süreyi aştı vatandaşımız. Yaklaşık 600 dava konusunu belirledik, bunları hakim ve savcılara bildirdik, herkes biliyor. Bu dava 101'inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek. Hakim gerekirse eğitime alınacak"

DAVA SÜRELERİ BELLİ OLACAK

1 Ocak'tan itibaren açılan davalar için süre kotası verileceğini söyleyen Gül, "Böyle bir çalışma başlattık. 1 Ocak'tan itibaren vatandaşımız davasını açtığında eline belgeyi vereceğiz. Dava açarken davayı açan kişinin elindeki belgede senin davan 1 Ocak'ta açtıysa, 30 Haziran'da tamamlanacak gibi bir hedef süre vereceğiz. Kendimizi onunla yarıştıracağız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:51
  1. Abdülhamit Gül

YORUM YAZ

  • A. ÖzA. Öz1 sa önce
    ilk önce adam kayırma vede rüşveti önleyin yargı ve adaletdavalarda. " Doğruluğu hakka dayanmayan , Haklıdan yana taraf olmayıp , Zenginden vede güçlüden yana taraf olan adalet , adalet değil rezalettir." örnekmi benim gibi binlerce gariban fakir ve güçsüzvatandaş yargıda ezdirildi. chpkk nın arka bahçesi bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı davacı olarak açmış olduğum davada , 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz
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