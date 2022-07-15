Bakalım şimdi nasıl kıvıracak! Selim Temurci şecaat arzederken köşeye sıkıştı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanı olan ve daha sonra Gelecek Partisi'ne katılan Selim Temurci baltayı bir kez daha taşa vurdu.

Darbe gecesi AK Parti Gençlik Kolları’na silah dağıtıldığı iftirasını ortaya atan Sedat Peker'i doğrulayan Selim Temurci hakkında Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde CHP yandaşı Halk TV'de yayınlanan Şule Aydın’ın sunduğu Kayda Geçsin programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "15 Temmuz’da sokağa çıkın dediğim ve kanını döken insanların hukukunu korumak, sevdiklerimin hukukunu korumak, onları aç kurtların önüne atıp işini aşını kaybetmelerini engellemek için mecburen bu konuda susmak zorunda olduğumu söyledim" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker üfledi Temurci söyledi

Şule Aydın'ın sözde "kayıp silahlar" meselesiyle ilgili "Ne kadar daha bu konuda susacaksınız?" sözleri üzerine Temurci, seçim gecesi bildiği her şeyi anlatacağını söyleyerek "Ben Demirkilise’nin orada, Sedat Peker’in iddia ettiği üzere o silahların ilgili kişilere teslim edildiğine artık yüzde yüz inanıyorum" dedi.

Temurci'nin iftiraları sonrası Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları Selim Temurci hakkında "şüphelinin bulunduğu görev nedeniyle kamu görevlisi olması ve olaylar gerçekleşirken zimmet, silahlı örgüt, silah sağlama ve suç için anlaşma suçlarını bilmesine rağmen suçu bildirmeme" suçunu işlediğini iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde Temurci hakkında soruşturma yapılması, iddianame düzenlenerek yargılanması talep edildi.

AK Parti’den Gelecek Partisi’ne geçince 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi karşısında bile AK Parit kadrolarına iftira atmaktan geri durmayan Selim Temurci’nin soruşturma karşısında şimdi nasıl kıvıracağı merak konusu oldu.