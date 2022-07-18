Bak şu konuşana! Kime ne hikaye anlatıyorsun sen Davutoğlu?

Ahmet Davutoğlu'nun, 15 Temmuz'u, FETÖ'nün "kayıp silahlar masalını" yayan il başkanıyla birlikte durdurduğu, meydanlarda İstanbul'u ayağa kaldırdığı türünden masallar anlattığına işaret eden Melih Altınok, "Herkes konuşurken Davutoğlu ortalarda bile yoktu. Korumalarının eşiyle birlikte kendisini güvenli bölgeye götürdüklerini de ağzından duyduk zaten. Kime ne hikaye anlatıyorsunuz?" dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Üstünden 6 yıl geçince toplumun hafızası biraz zayıflıyor ya, aklanmak için 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilaveler yapanlar sıraya girmiş durumda.

Pensilvanya'daki fotoğraflarını izah etmeyen CHP'li siyasiler bile, o gece Meclis kapısından girişi yapan araçlarının görüntüsünü arşivden buldurup yayınlamaya üşenmiyorlar.

Dün de Davutoğlu 15 Temmuz'u, FETÖ'nün "kayıp silahlar masalını" yayan il başkanıyla birlikte durdurduğu, meydanlarda İstanbul'u ayağa kaldırdığı türünden masallar anlatıyordu.

15 Temmuz darbe girişimi yaşanırken sabah saatlerine süren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağlandığı A Haber'deki programda canlı yayındaydım.

Dolayısıyla kim ne yaptı, neredeydi, ne dedi hafızamda dipdiri.

Herkes konuşurken Davutoğlu ortalarda bile yoktu.

Korumalarının eşiyle birlikte kendisini güvenli bölgeye götürdüklerini de ağzından duyduk zaten.

Kime ne hikaye anlatıyorsunuz?"