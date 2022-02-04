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Yerel Bak sen uyanık müdüre! Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satmış
Yerel

Bak sen uyanık müdüre! Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satmış

Ortaokula gece girip çıkan kişilerin olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 18:00:00 - 2022-02-04 18:05:29
Bak sen uyanık müdüre! Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satmış

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ortaokul müdürünün, velilerden bağış olarak toplanan A4 kağıtlarını kırtasiyeye sattığı iddia edildi.

Ortaokula gece girip çıkan kişilerin olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, okula müdür ve 4 kişinin girdiğini tespit etti.

Polis, yaptığı araştırmada okul müdürünün velilerden bağış olarak toplanan A4 kağıtlarını kırtasiyeye sattığını belirledi.

Gözaltına alınan okul müdürü ve diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okul müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alındı.

 

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