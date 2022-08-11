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Spor Bak sen şu Slovacko teknik direktörüne! İyice havaya girdi...
Spor

Bak sen şu Slovacko teknik direktörüne! İyice havaya girdi...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile eşleşmişti. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 3-0'lık galibiyet almış ve rövanş öncesi avantajı cebine koymuştu. Fenerbahçe, Çekya'da oynanacak maç öncesi ilk lig maçında Ümraniyespor'la da 3-3 berabere kalmıştı. Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, sarı - lacivertli takımla oynanacak olan rövanş müsabakası öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 17:49:00 -
Bak sen şu Slovacko teknik direktörüne! İyice havaya girdi...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile eşleşmişti. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 3-0'lık galibiyet almış ve rövanş öncesi avantajı cebine koymuştu. Fenerbahçe, Çekya'da oynanacak maç öncesi ilk lig maçında Ümraniyespor'la da 3-3 berabere kalmıştı. Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, sarı - lacivertli takımla oynanacak olan rövanş müsabakası öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - lacivertlile bu karşılaşmanın akabinde Ümraniyespor'u ağırlamış ve son dakikalarda bulduğu golle müsabakayı 3-3'lük beraberlikle tamamlamıştı.

Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, Fenerbahçe'yi konuk edecekleri rövanş mücadelesi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor maçını izlediklerini belirten Svedik, sarı - lacivertlilerin futbolu sonrası ümitlendiklerini dile getirdi.

"Avrupa başlı başına bir motivasyondur. Kendimiz, kulüp ve Çekya'nın ülke puanı katsayısı için oynuyoruz. Her puan ve her zafer önemlidir. Fenerbahçe çok kaliteli ama bu yine de futbol. Umutlar sönünceye kadar çok çalışmalıyız. Gelişmeyi tersine çevirmeye çalışmalıyız. Kafama böyle koydum. Oyunculara bunu söyleyeceğim."

"Fenerbahçe maçında hızlı başlayacağız. Hiçbir şey beklemeden nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Fenerbahçe'nin son maçını izledik. O maç bize umut oldu." dedi.

 

 

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