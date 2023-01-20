Bak sen şu N'Koudou'ya! Derdinin ne olduğu belli oldu...

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda soa eren Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılması beklenirken, menajeri aracılığıyla kulüple iletişime geçen futbolcu alacaklarının tamamının ödenmesini talep etti.

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma istenilen katkıyı bir türlü veremeyen Georges-Kevin N'Koudou'nun takımdan gönderilmesi gündemde.

Bonservisi ve ödenene maaşla bugüne kadar kulübe 10 milyon euronun üzerinde masraf çıkaran Kamerunlu futbolcunun ise kalan parasını almadan ayrılmaya niyeti yok.

Menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılarla temas kuran 27 yaşındaki oyuncu "Tüm hak edişlerimi almadan hiçbir yere gitmem." şeklinde yanıt verdi.

Sıradaki durak: Katar veya Suudi Arabistan

Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun gitmesi halinde kolaylık gösterileceğini belirtirken N'Koudou'nun bir sonraki durağının Suudi Arabistan ya da Katar olması bekleniyor.