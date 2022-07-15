Bak sen şu Mısırlı şarkıcıya! Ödediği hesap şaşırttı...

Mısır'ın en ünlü sanatçılarından biri olan 34 yaşındaki şarkıcı Mohamed Ramadan tatil için Türkiye'ye geldi. Önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Ramadan, 5 bin dolar (87 bin TL) hesap ödedi.



'Bum Bum' adını verdiği parçasıyla Youtube'da 300 milyon izlenmeye ulaşan Mısırlı şarkıcı Mohamed Ramadan tatil için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da olan ve arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan 34 yaşındaki sanatçı, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda görüntülendi.

Oyunculuk ve müzik alanlarında boy gösteren ünlü isim mekanın en özel locasını tuttu. Kalabalık arkadaş grubuyla eğlenen Mısırlı Mohamed Ramadan, gece sonunda 5 bin Dolar yani 87 bin TL hesap ödedi.

Yaptığı şarkılar ile tüm dünyada şöhrete kavuşan şarkıcı, mekan girişinde kalabalık bir şekilde karşılandı.



