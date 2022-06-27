Bak sen şu edepsize! Nikahı da sulandırdı...

Al Sana Haber programının moderatörlüğünü yapan transeksüel Seyhan Soylu nikahı sulandırma yolunda bir adım daha attı ve örfi nikah kıydığını açıkladı. Kaynağı meçhul servetten estetiğe büyük paralar harcayan Seyhan Soylu açıklamasında "Her din, mezhep, inançta evlenip ahirette de buluşmak istedik. Türkiye'de pek bilinmeyen ve çok tartışılacak bir nikah türü" diyerek, kafaları karıştırmaya çalıştı. Bir süre Seda Sayan ile birlikte olduğu iddia edilen Ata Çağlayan ile evlendiğini duyuran Sisi sosyal medyada gündem oldu.



Seyhan Soylu, rezil paylaşımı Instagram hesabından yaptı.

Sisi konuşmasında "Ata Çağlayan'la örfi nikah ile evlendik. Haftaya diğer ritüellere başlıyoruz. Her din, mezhep, inançta evlenip ahirette de buluşmak istedik. Türkiye'de pek bilinmeyen ve çok tartışılacak bir nikah türü. Aslında nikahların en derin ve ulvi olanı" dedi.

"İLK NİKAHIMIZI BU ŞEKİLDE KIYDIK"

Seyhan Soylu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bilirsiniz her yıl Mısır'a tatile giderim. Eski Mısır'da fakirlerin nikahını duymuştum. Aracısız Allah'a akit. Karı ve koca arasında olan bir tek Allah'ın şahitliğinde bir nikah türüdür örfi nikah. Tamamen iki kişi arasında Allah'ın şahitliğinde söz verme. Gösterişten ritüellerden uzak. Hiç kimseye duyurulmadan aşıkların nikahı Mısır ve Ürdün'de çok sık yapılır. En önemli nikahtır. Biz de Ata ile ne kadar zengin olursak olalım gönlümüz her daim fakir ve ilk nikahımızı bu şekilde kıymaya karar verdik."

"ŞAMAN NİKAHI DA İSTİYORUM"

Sisi konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Atam dediğimde Ata bey yüzüme baktı tebessüm etti ve 'Sen ne istiyorsan yüreğinde sıkışık ne varsa bırak sal gitsin. Canın ne istiyorsa o olacak' dedi. Ve isteme, söz, nişan, kına, nikah, düğün her şey gönlümde var."

Eşcinsellerin, "dini kavramları tabu olmaktan çıkaralım" söylemi ile sergiledikleri saygısızlıklar toplumda tepki çekerken, bir yandan da dini kavramları sulandırmak için içlerini farklı uygulamalarla doldurma girişimleri dikkatlerden kaçmıyor.