Bahreyn'den Filistinlilerin öldürülmesini savunan İsrailli vekile özel davet!
Bahreynli yetkililerin, Filistinlilere karşı etnik temizlik çağrısında bulunduğu bilinen aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'i bağımsızlık kutlamalarına davet ettiği aktarılıyor.
İsrail'deki Bahreyn Büyükelçiliğinin yeni kurulacak İsrail hükümetinde Ulusal Güvenlik Bakanı olması beklenen aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'i Bahreyn Bağımsızlık Günü kutlamalarına davet ettiği belirtiliyor.
İsrail merkezli haber kuruluşu Kan'a göre, Bahreyn Büyükelçiliği, aşırı sağcı Otzma Yehudit Partisi lideri Ben-Gvir'i ve diğer İsrailli milletvekillerini Bahreyn'in İngiltere'den bağımsızlığının 51. yıldönümü kutlamalarına davet etti.
Binyamin Netanyahu hükümetinde Ulusal Güvenlik Bakanı olması beklenen Ben-Gvir, Filistinlilere karşı şiddeti teşvik etmesiyle biliniyor.
Geçen günlerde Ben-Gvir'in El Halil'de radikal Yahudi yerleşimcilerle birlikte Filistinli esnafa saldırma anlarının görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Ben-Givr geçen hafta silahsız bir Filistini öldüren İsrail askeri için 'kahraman' tabirini kullanmıştı.
Öte yandan Ben-Gvir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bağımsızlık günü kutlamalarına da katılım sağlamıştı.
ABD'nin İsrail'in yeni hükümetinde yer alacak aşırı sağcı isimlere temkinli olarak yaklaşıldığı göz önüne alındığında son dönemde İsrail ile normalleşen Arap ülkelerinin Filistinlilere karşı şiddeti teşvik eden bazı İsrailli politikacılarla girdiği etkileşim dikkat çekiyor.
Arap ülkelerin aşırı sağcı İsrailli üst düzey isimlerle yakınlaşmasının Filistinliler arasında büyük tepkilere yol açtığı ifade ediliyor.
Kaynak: Mepa News