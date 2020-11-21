Bahreyn, İsrail’de büyükelçilik açacak

Resmi ziyaret kapsamında İsrail’e gelen Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüştü.



Zeyyani, İsrail’de büyükelçilik açmak için ülkesinin resmi başvurusunu Ashkenazi’ye ilettiğini belirtti. İsrail’in de Bahreyn’in başkenti Manama’da büyükelçilik açma başvurusunun kabul edildiğini dile getiren Zeyyani, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.



Daha sonra Başbakan Netanyahu ve ABD Dışişleri Pompeo ile üçlü zirveye katılan Bahreynli bakanın, Siyonistlerle ilgili yeni talimatlar aldığı belirtildi.