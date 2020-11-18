  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bahreyn Dışişleri Bakanı, İsrail'de
Aktüel

Bahreyn Dışişleri Bakanı, İsrail'de

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:19:27 -
Bahreyn Dışişleri Bakanı, İsrail'de

KUDÜS (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, resmi ziyaret kapsamında ülkesinin ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı İsrail'e geldi.

Dışişleri Bakanı Zeyyani, İsrail, ABD ve Bahreyn arasında Batı Kudüs'te yapılacak üçlü toplantıya katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

İki ülke arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imzalanmasının ardından Bahreyn'den İsrail'e yapılan bakanlık düzeyindeki ilk ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz'in önderliğindeki ABD'li heyet de Zeyyani'yi taşıyan uçaktaydı.

Zeyyani ve beraberindeki heyet, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi tarafından Ben Gurion Havalimanı'nda karşılandı.

Ashkenazi ve Zeyyani Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığına geçerek burada görüşecek. Görüşmenin ardından Zeyyani ve beraberindeki heyet, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edilecek.

Zeyyani, daha sonra başbakanlık ofisinde Binyamin Netanyahu ile görüşecek ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılacağı İsrail, ABD ve Bahreyn üçlü toplantısına iştirak edecek.

Ziyarette İsrail ile Bahreyn arasında çok sayıda anlaşmanın imzalanacağı belirtildi.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akıl alır gibi değil... İnternette satılan bu şeyler pes dedirtti!
Gündem

Akıl alır gibi değil... İnternette satılan bu şeyler pes dedirtti!

İnternette yapılan ikinci el ilaç satışları 'pes' dedirtti. Adeta zehir saçan yasal olmayan şekilde ambalajı açılmış ilaçlar, “Aldım çocuğum..
PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu
Dünya

PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu

Irak merkezi hükümeti ve IKBY yetkilileri, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya baş..
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay