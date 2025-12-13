  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Netanyahu'nun gizli Türkiye planı ortaya çıktı! Katil F-35’e karşı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

"Afrika Boynuzu" kırılmak üzere! Denize erişim için savaş çıkaracaklar

CHP’li belediyede rol icabı başkanlık: Borç var hizmet yok! Beşikçioğlu, belediyeciliği film sahnesi sanıyor

Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı

Bakan Kacır’dan müjde 'OSB’lerden 11 kat daha büyük bölgeler kurulacak' Sanayida mega devrim

Üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan kadın idam edildi! Darısı Türkiye'ye

Türkiye'den büyük operasyon

Ak Partililer vebaldesiniz. Vekiller, danışmanlar, vebaldesiniz!

Türkiye'nin balistik füzesi Atina ile Tel Aviv'de alarm zillerini çaldırdı Tayfun etkisi
Gündem Bahis operasyonunda 10 tutuklama!
Gündem

Bahis operasyonunda 10 tutuklama!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Bahis operasyonunda 10 tutuklama!

Türkiye'de yasa dışı bahis oyunlarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son haber Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyondan geldi; yakalanan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Aralık’ta yasa dışı bahis oynattığı ve suç gelirlerini akladığı belirlenen bir gruba yönelik Elazığ, İstanbul, Kocaeli ve Sivas’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 13 şüpheli yakalandı, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Şebekenin, yasadışı bahiste kullanılmak üzere "set" olarak tabir edilen 3. kişilere ait kimlik bilgilerini topladıkları ve bunlara banka hesapları açıp, adlarına GSM hattı çıkardıkları, çıkarılan banka kartlarını ve GSM hatlarını şifreleri ile birlikte yasa dışı bahis sitesi sahiplerine göndererek her hesap için maddi menfaat elde ettikleri, ayrıca banka hesaplarına bloke konulanlardan tehdit ve şantaj yoluyla tahsis ettirdikleri kazançları, yasa dışı bahis sitesi sahiplerine ilettikleri veya zimmetlerine geçirdikleri belirlendi.

Banka hesap hareketleri incelendiğinde 45 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanarak diğerleri serbest bırakıldı.

Yasadışı Bahis Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Ahmet Çakar Hastaneden Taburcu Edildi, Gözler Savcılıkta!
Yasadışı Bahis Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Ahmet Çakar Hastaneden Taburcu Edildi, Gözler Savcılıkta!

Gündem

Yasadışı Bahis Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Ahmet Çakar Hastaneden Taburcu Edildi, Gözler Savcılıkta!

Galatasaray’da bahis depremi! Gözaltına alınabilirler!
Galatasaray’da bahis depremi! Gözaltına alınabilirler!

Gündem

Galatasaray’da bahis depremi! Gözaltına alınabilirler!

Samsun’da perde aralandı! Yasa dışı bahis operasyonunda kritik gelişme
Samsun’da perde aralandı! Yasa dışı bahis operasyonunda kritik gelişme

Yerel

Samsun’da perde aralandı! Yasa dışı bahis operasyonunda kritik gelişme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "yasa dışı bahis" açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "yasa dışı bahis" açıklaması

Gündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "yasa dışı bahis" açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23