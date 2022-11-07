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Yerel Bahçesinden elma toplarken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu! Hemen yetkililere bildirdi
Yerel

Bahçesinden elma toplarken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu! Hemen yetkililere bildirdi

Manisa'nın Selendi ilçesinde bahçesindeki ağaçtan elma toplamak isteyen bir çift, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 17:59:00 -
Bahçesinden elma toplarken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu! Hemen yetkililere bildirdi

Manisa'nın Selendi ilçesinde bahçesindeki ağaçtan elma toplamak isteyen bir çifti ağacın çiçek açtığını gördü. Olayla ilgili Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirildi.

Eskicami Mahallesi'nde Nurullah Şentürk'e ait bahçedeki 2 elma ağacı, sıcaklıkların mevsim ortalamasının üzerinde seyretmesiyle çiçeklendi. Olayla ilgili Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de bilgilendirme yapıldı.

"Ağaç kendisini ilkbahardaki iklim şartındaymış sanıp çiçek açıyor"

Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, bölgede normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ağaçları yanılttığını belirterek, "Bu gibi şartlarda ağaç kendisini ilkbahardaki iklim şartındaymış sanıp çiçek açması, yapraklarını dökmeden yeni yaprak sürmesi gibi durumlar olabiliyor. Buna ilişkin olarak önlem anlamında bir alternatif yok." dedi.

Erken uyanma azalacak

Ayhan, gelecek haftadan itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesinin beklendiğini belirterek, ağaçlarda erken uyanmanın azalacağını sözlerine ekledi.

 

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