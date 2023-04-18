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Dünya Bahçesinde kitap okuyan adam neye uğradığını şaşırdı: Bir anda ayıyla yüz yüze geldi!
Dünya

Bahçesinde kitap okuyan adam neye uğradığını şaşırdı: Bir anda ayıyla yüz yüze geldi!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 12:54:00 -
Bahçesinde kitap okuyan adam neye uğradığını şaşırdı: Bir anda ayıyla yüz yüze geldi!

ABD'nin North Carolina eyaletinde yaşanan olayda, evinin bahçesinde kitap okuyan adamı bir sürpriz bekliyordu. Bahçeye giren ayıyla bir anda yüz yüze gelen adam neye uğradığını şaşırdı.

ABD'nin North Carolina eyaletinde yaşanan olayda, evinin bahçesinde kitap okuyan adamı bir sürpriz bekliyordu. Bahçeye giren ayıyla bir anda yüz yüze gelen adam neye uğradığını şaşırdı.

David Oppenheimer geçen hafta Kuzey Carolina , Asheville'deki arka bahçesinde bir şezlongda uzanıyordu. O sırada bir kara ayı bahçesine girmeye karar verdi.

Adamın ayıyla yüz yüze geldiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Korkuyla elindeki yastığı kavrayan ve şokla hareketsiz kalan adam, ayıyla yüz yüze geldi. Birkaç saniye bakışmanın ardından ayı bir anda kaçtı.

Oppenheimer, geçmişte bu ayıyı çöp tenekelerinin etrafında dolaşırken ve yemek ararken gördüğünü de söyledi.
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