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Yerel Bahçesinde bağlı köpeğinin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
Yerel

Bahçesinde bağlı köpeğinin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-10-21 13:07:00 -
Bahçesinde bağlı köpeğinin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Elazığ’da bahçesinde bağlı olan köpeğinin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.

Olay, Germili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye Z.Y, sabah saatlerinde bahçesinde bağlı olan köpeğinin önünden geçerken bir anda saldırıya uğradı. Köpeğin saldırısı sonucu dengesini kaybederek yere düşen kadının sesini duyan eşinin gelmesi sonucu köpek olay yerinden uzaklaştırıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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