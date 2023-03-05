Bahçeşehir Üniversitesi’ne öğretim görevlisi alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor. Müracaat edecek adaylardan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olması şartı aranıyor. Başvuru Formuna (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

Sınav Takvimi;

• Son Başvuru Tarihi : 13 Mart 2023

• Ön Değerlendirme Tarihi : 16 Mart 2023

• Giriş Sınavı Tarihi : 20 Mart 2023

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• Sonuç Açıklama Tarihi : 23 Mart 2023

Sonuçların açıklanacağı web sitesi : https://bau.edu.tr/insankaynaklari Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre

içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız