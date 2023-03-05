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Ekonomi Bahçeşehir Üniversitesi’ne öğretim görevlisi alınıyor
Ekonomi

Bahçeşehir Üniversitesi’ne öğretim görevlisi alınıyor

Bahçeşehir Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 12:51:00 -
Bahçeşehir Üniversitesi’ne öğretim görevlisi alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;  adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor. Müracaat edecek adaylardan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olması şartı aranıyor. Başvuru Formuna (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

Sınav Takvimi;

• Son Başvuru Tarihi : 13 Mart 2023

• Ön Değerlendirme Tarihi : 16 Mart 2023

• Giriş Sınavı Tarihi : 20 Mart 2023
ÖNE ÇIKAN VİDEO

• Sonuç Açıklama Tarihi : 23 Mart 2023

Sonuçların açıklanacağı web sitesi : https://bau.edu.tr/insankaynaklari Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre

içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

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