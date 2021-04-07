Bahçeşehir Koleji bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bahçeşehir Koleji okul kabul sınav sonuçları

Bahçeşehir Koleji tarafından her yıl gerçekleştirilen Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı tamamandı. Sınavlar, 4'üncü sınıflar için 6-7 Şubat'ta, 5'inci sınıflar için 13-14 Şubat'ta, 6'ncı sınıflar için 20-21 Şubat'ta, 7'nci sınıflar için 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı'nda başarı gösteren öğrenciler, çeşitli oranlarda eğitim bursuyla ödüllendiriliyor.

Bahçeşehir Koleji bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, öğrencilerini ApplyFentek sistemiyle 4 aşamalı değerlendirme süreciyle seçiyor. Sınav sonuçları 16 Nisan 2021 Cuma günü açıklanacak. Sonrasında portfolyo değerlendirme ve mülakat süreci başlayacak. Çevrim içi sınavda başarılı olan adaylar, 17–25 Nisan'da Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından düzenlenecek mülakatlara katılmaya hak kazanacak. 26 Nisan-10 Mayıs'ta mülakat sonucunda kabul alan öğrencilere eğitim burs oranları bildirilecek ve ön kayıt işlemleri tamamlanacak. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul Sınavında kesin kayıt şartı olarak 6 Haziran 2021’de uygulanacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) girecek adayların sınav sonuç belgelerini ibrazı ile kesin kayıtları tamamlanmış olacak. Başakşehir Koleji bursluluk sınav sonuçları için tıklayın

Bahçeşehir Koleji hangi illerde var?

Genç bilim adamlarını yetiştirmek üzere ilk kampüsü 2006 yılında Bahçeşehir'de kurulan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, Türkiye'nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor. İstanbul Bahçeşehir'deki ilk Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsünün ardından Türkiye'nin dört bir yanında daha çok çocuğun nitelikli fen eğitimiyle buluşturulması amacıyla İstanbul, Trabzon, Samsun, Diyarbakır, İzmir, Ankara, Gaziantep, Antalya, Hatay, Darıca, Eskişehir, Edirne, Manisa'da açılan yeni Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleriyle bu sayı Türkiye genelinde 15 kampüse çıktı. Bahçeşehir Koleji Gümüşhane, Diyarbakır Hevsel, Pendik, Darıca, Mimaroba, Bakırköy, Ataşehir, Trabzon, Alaşehir, Yozgat Sorgun, Siirt, Karadeniz Ereğli, Kütahya, Antalya Konyaaltı, İzmir Torbalı, Kahramanmaraş, Çankırı, Nazilli ve Tokat kampüsleri olmak üzere 2020-2021 Bahçeşehir Koleji yeni eğitim öğretim yılına Türkiye'nin 63 ilinde 136 kampüsüyle başladı.