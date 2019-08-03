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Bahçeli’nin ‘Yuvanıza dönün’ çağrısı etkili oldu! İYİ Parti’yi terk ettiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti’ye geçen eski MHP’lileri tekrar partilerine davet etmesi üzerine MHP'ye geçişler başladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:37
Bahçeli’nin ‘Yuvanıza dönün’ çağrısı etkili oldu! İYİ Parti’yi terk ettiler

Geçtiğimiz gün MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından İYİ Patili'lere birlik ve barış mesajı vererek geri çağırması üzerine İYİ Parti'den MHP'ye geçişler başladı.

Bahçeli’nin daveti üzerine Kocaeli'de İYİ Parti kurucular kurulu üyesi olan Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş, MHP'ye geçti.

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, parti binasında Mehmet Duran Yılmaz ve Muhammet Ateş’e rozetlerini takarak, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:37
  1. MHP lideri Devlet Bahçeli
  2. sosyal medya
  3. İYİ Patili
  4. Kocaeli
  5. İYİ Parti
  6. İYİ Parti kurucular kurulu üyesi olan Mehmet Duran Yılmaz
  7. İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş
  8. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü

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