  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Korkulan oldu zorunlu göç başladı ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda Bu daha hiçbir şey! Tahran gizli teknolojilerini sahaya sürüyor Rusya'yı perde arkasından yöneten filozof konuştu: 'Ayrılıkçı Kürtler stratejik körlük içindeler' İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu Dünyanın gözü bu toplantıda! İran'da Liderlik Konseyi, yeni liderin seçilmesi gündemiyle toplandı Ortadoğu Yanarken Türkiye Huzur Adası: Bu Tesadüf Değil, Stratejik Liderlik! Batı ittifakında çatlak! Antalya’da korkutan deprem İsrail uşaklarının savaş uçağı kaybolmuştu... Düştüğü açıklandı!
Sosyal Medya Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahire yüzleştireceğiz!’
Sosyal Medya

Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahire yüzleştireceğiz!’

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Sosyal medya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yükselen gür sesinin, yapay zeka marifetiyle Netanyahu'nun kulağına fısıldandığı o videoyla çalkalanıyor. Bahçeli'nin ödün vermez sözleri karşısında Netanyahu'nun telefonun ucunda adeta "beti benzi attı!"

Siyasetin kendine has üslubuyla tanınan ismi Devlet Bahçeli, bu kez yapay zekanın "operasyonuyla" İsrail Başbakanı Netanyahu’ya ulaştı. Meclis konuşmalarından özenle seçilen ve Netanyahu’nun yüzüne karşı söylenmiş gibi kurgulanan videoda Bahçeli, "müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz" diyerek adeta dijital bir muhtıra verdi.

"Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi..."

Videoda Netanyahu'nun telefonu açmasıyla başlayan o sert fırçada Bahçeli, şu ifadelerle Siyonist liderin uykularını kaçırıyor:

"Ölünüzü, dirinizi... Her gün birinizi, bir gün hepinizi! Müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönüş yoktur!"

Netanyahu neye uğradığını şaşırdı!

Bahçeli’nin kararlı ve yüksek tonlu sözleri karşısında videodaki Netanyahu ve arkasındaki Trump figürlerinin şaşkınlığı, sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu. "Bahçeli’nin sesi bile yetti" yorumları yapılan video, kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, "Yapay zeka falan ama Bahçeli'nin sözleri gerçek gibi tokat gibi iniyor" diyerek klibe tam not verdi.

Bahçeli’den küresel savaş uyarısı... "Savaş değil, barış hakim olmalıdır"
Bahçeli’den küresel savaş uyarısı... “Savaş değil, barış hakim olmalıdır”

Gündem

Bahçeli’den küresel savaş uyarısı... “Savaş değil, barış hakim olmalıdır”

MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar
MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar

Gündem

MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar

Bahçeli'den '3. Dünya Savaşı' çıkışı
Bahçeli'den '3. Dünya Savaşı' çıkışı

Gündem

Bahçeli'den '3. Dünya Savaşı' çıkışı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hamdi

noldu natanyahu altınamı yaptın devlet beyi görünce bir gece ansızın gelebiliriz bekle kork

Saffet

Videoda İdam ipinide şöyle bir ataydı diye düşünüyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23