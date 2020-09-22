Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu yorumu olay oldu! “Bu öneriler kara mizah”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun koronavirüs ile mücadele için sunduğu önerilere dair, “Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kâğıt destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki tıbbi gelişmeler dışında tüm konularda fikir beyan eden ve adeta CHP’nin sözcülüğünü yapan Türk Tabipler Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. TTB hakkındaki eleştirilere değinen Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı TTB’yi savunmak için şekilden şekle girdi. AK Parti hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehanelerde oyun oynanmasını yasaklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Her oyunda yeni, sıfır kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit” diyerek kendini bir kez daha rezil etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP liderinin TTB için sarf ettiği sözlere ve koronavirüsle mücadele konusundaki hezeyanlarına tepki gösterdi.
Resmi Twitter hesabından birtakım açıklamalar yapan Bahçeli, şunları söyledi: