Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu yorumu olay oldu! “Bu öneriler kara mizah”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki tıbbi gelişmeler dışında tüm konularda fikir beyan eden ve adeta CHP’nin sözcülüğünü yapan Türk Tabipler Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. TTB hakkındaki eleştirilere değinen Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı TTB’yi savunmak için şekilden şekle girdi. AK Parti hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehanelerde oyun oynanmasını yasaklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Her oyunda yeni, sıfır kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit” diyerek kendini bir kez daha rezil etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP liderinin TTB için sarf ettiği sözlere ve koronavirüsle mücadele konusundaki hezeyanlarına tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabından birtakım açıklamalar yapan Bahçeli, şunları söyledi: