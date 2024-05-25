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Ekonomi Bahçeli'nin çıkışı sonrası Ankara kulisleri çalkalanıyor: Maaşlara 3 bin lira eklenecek
Ekonomi

Bahçeli'nin çıkışı sonrası Ankara kulisleri çalkalanıyor: Maaşlara 3 bin lira eklenecek

Yeniakit Publisher
2024-05-25 20:31:00 -
Bahçeli'nin çıkışı sonrası Ankara kulisleri çalkalanıyor: Maaşlara 3 bin lira eklenecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin asgari ücret mesajı sonrası Ankara kulislerinden çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Ocak ayında asgari ücrete yapılan zam ile birlikte 17 bin 2 TL oldu. Ancak artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeni ile asgari ücretli çalışanlar Temmuz ayında ek zam talep ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den asgari ücret zammı için destek geldi.

BAHÇELİ'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Asgari ücret artışı olur mu?' sorusuna "Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz. Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insan asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" açıklamasında bulundu.

"Asgari ücret 20 bin lira olacak" iddiası

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışan, Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Daha önce hükümet, asgari ücret zammı konusunda net açıklamalar yapmıştı. Ancak, SGK uzmanlarının kulis bilgilerine dayandırdığı iddialar hız kesmeden devam ediyor.

Kulislerden gelen son bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın görüşmeleri sonucunda 17 bin 2 TL olan asgari ücrete 3 bin TL'lik artış ile 20 bin TL'ye çıkarılacağı iddia edildi.

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Yorumlar

Mehmetkozanoglu

Tamam guzel on. Bın tl alan emeklinın halı ne olacak bu na bır cozum bulmalı

Salih

Hadi inşallah.
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