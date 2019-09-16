Bahçelievler'de silahlı saldırı

Bahçelievler'de silahlı saldırı16 Eylül 2019 Pazartesi 14:36
İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bir otomobilden apartman içerisine giren 2 kişiye ateş açıldı.
Saldırıda C.A. ve M.A. yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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