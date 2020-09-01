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Aktüel Bahçelievler'de silahla yaralama
Aktüel

Bahçelievler'de silahla yaralama

Yeniakit Publisher
2020-09-01 00:56:02 -
Bahçelievler'de silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir araçtan ateş edilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyreden bir araç içinden, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişilere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polisin, zanlı ya da zanlıları arama çalışması sürüyor.

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