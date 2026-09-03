Bahçelievler'de 44'üncü Geleneksel Bisiklet Dağıtım Töreni gerçekleştirildi

Bahçelievler Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen bisiklet dağıtımının 44’üncüsü, Kocasinan Merkez Mahallesi’ndeki Taha Akgül Parkı’nda gerçekleştirildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan başvurular arasından kura ile belirlenen 100 çocuk, aileleriyle birlikte törene katılarak bisikletlerini teslim aldı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın yanı sıra ilçe protokolü, muhtarlar, çocuklar ve aileleri katıldı.

“44 ayda 4 bin 400 bisiklet dağıttık”

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, projenin temel amacının çocukları ve gençleri hareketli yaşama teşvik etmek olduğunu söyledi.

Bahadır, “Bugün bisiklet dağıtımımızın 44’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. 44 aydır her ay 100 çocuğumuza bisiklet hediye ediyoruz. Böylece belediyemiz aracılığıyla 4 bin 400 bisiklet dağıtmış olduk. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül’ün destekleriyle dağıtılan 2 bin 71 bisikleti de eklediğimizde ilçemizde çocuklarımız ve gençlerimiz için dağıtılan bisiklet sayısı 6 binin üzerine çıktı” dedi.

Bisiklet hem spor hem çevre için

Bisiklet kullanımını yalnızca sportif bir faaliyet olarak görmediklerini belirten Başkan Bahadır, çevre ve sıfır emisyon açısından da bisikletin önemine dikkat çekti.

Çocukların erken yaşta spor alışkanlığı kazanmasını istediklerini ifade eden Bahadır, fosil yakıt kullanımının azaltılması, sıfır atık yaklaşımı ve çevre dostu ulaşım araçlarının yaygınlaşmasının gelecek açısından önem taşıdığını söyledi.

Bahadır, “Çocuklarımız spora alışsın, spor yapsın; büyüklerimiz de daha fazla hareket etsin istiyoruz. Bisikletin emisyonu yok, doğaya herhangi bir zararı yok. Gelecekte gençlerimizin fosil yakıtlardan daha uzak, çevre dostu ulaşım yöntemlerine daha yakın olmalarını istiyoruz. Bisiklet de bunun en güzel araçlarından biri” ifadelerini kullandı.

Başkan Bahadır, bisikletlerini teslim alan çocuklara da kazasız ve güvenli sürüşler diledi.