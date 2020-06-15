  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Bahçelievler Mahallesinde altyapı çalışması

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:19:27 -
Bahçelievler Mahallesinde altyapı çalışması

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.


Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun bir çalışma içerisine giren ASKİM ekiplerinin, Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi Karacaoğlan İlkokulu önünde sürdürülen altyapı yenileme çalışmaları hakkında yetkililer çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.


Yetkililer, "Yağışlı havalarda göllenmenin oluştuğu çalışma noktasındaki sorunu ortadan kaldırmak için yağmur suyu hattı güçlendirme ve ızgara çalışmaları gerçekleştirildi” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı