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Bahçelievler Gençlik Merkezi yeniden yapılıyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatıyla hazırlanan proje ve temin edilen finansmanla inşa edilecek olan Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe Projesi yapım ihalesi, 27 Ağustos 2019 günü gerçekleştirilecek.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:05
Bahçelievler Gençlik Merkezi yeniden yapılıyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatıyla hazırlanan proje ve temin edilen finansmanla inşa edilecek olan Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe Projesi yapım ihalesi, 27 Ağustos 2019 günü gerçekleştirilecek.


İçerisinde güzel sanatlar, inovasyon, görsel sanatlar, zeka oyunları v edeğerler atölyeleri bulunan proje, 800 metrekare kapalı alana sahip olacak. İki kattan oluşacak projenin zemin katında dört adet atölye, idari birimler ve gençlik merkezi, birinci katta ise dijital kütüphane, klasik kütüphane ve kafe yer alacak. Şanlıurfa Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesindeki merkezi konumu nedeniyle gençlerin uğrak yeri olan Bahçelievler Gençlik Merkezi’nin yaklaşık 50 bin üyesi bulunuyor.Tamamı 3 bin 932 metrekare olan Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe’nin inşa edileceği alanda, inşaat sonrası yaklaşık 3 bin metrekare alan boş kalacak. Bu alanın bir kısmında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şanlıurfa Valiliği’nin ortak kararı ile bir spor salonu da yapılması planlanıyor. Spor salonu da inşa edildikten sonra kalan diğer kısımlar yeşil alan olarak değerlendirilecek.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:05
  1. kitap
  2. sanat

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