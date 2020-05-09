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Aktüel

Bahçelievler Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:22:13 -
Bahçelievler Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kapsamında Bahçelievler Belediyesi Vefa Destek Ekiplerince glütensiz gıda ürünlerinin yer aldığı destek paketleri, ilçede tespit edilen 47 aileye ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ürettiklerini belirterek, "İlçemizdeki çölyak hastası olan komşularımızla sürekli irtibat halindeyiz. Bugün de Dünya Çölyak Günü dolayısıyla kendilerinin bulmakta veya almakta zorlandıkları glütensiz ürünleri kendilerine ulaştırarak destek olmak istedik." ifadelerini kullandı.

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