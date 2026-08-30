Bahçeli’den tarihi mesaj: Son söz Türk milletinindir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine ve 30 Ağustos 1922'de kazanılan tarihi zafere dikkat çekti.

Bahçeli, 30 Ağustos'un yalnızca birkaç günlük askeri mücadelenin sonucu olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, zaferin anlamının Türk milletinin iki asrı aşan mücadele tarihi içerisinde okunması gerektiğini ifade etti.

“İKİ ASRI AŞAN RİCAT DEVRİ TERSİNE ÇEVRİLDİ”

30 Ağustos 1922'nin Türk tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bahçeli, Anadolu'daki büyük ölüm kalım mücadelesiyle uzun süredir devam eden geri çekiliş döneminin sona erdiğine dikkat çekti.

Bahçeli, düşman karşısında giderek gerileyen hudutların bu kez Türk ordusunun ilerleyişiyle batıya doğru taşındığını belirterek Dumlupınar'da verilen mücadelenin tarihi büyüklüğünü hatırlattı.

MONDROS VE SEVR PLANLARI PARAMPARÇA EDİLDİ

Bahçeli, Mondros Ateşkes Antlaşması'yla Türk ordusunun dağıtılmak, Sevr'le vatanın parçalanmak ve İzmir'in işgaliyle Anadolu'nun kalbine kadar ilerlenmek istendiğini belirtti.

Türk milleti açısından mücadelenin artık kaybedilen toprakların hesabından çok daha büyük bir anlam taşıdığına işaret eden Bahçeli, meselenin elde kalan son vatanda bağımsız şekilde yaşayıp yaşayamama mücadelesine dönüştüğünü kaydetti.

İstiklal Harbi'nin askeri gücünün de genç, yaşlı ve kadın demeden bütün milletin ayağa kalktığı milli seferberlik ruhundan beslendiğini ifade etti.

“EMPERYALİST HESAPLARIN PİYONLARI TARUMAR EDİLDİ”

Dumlupınar'ı iki asırlık hesabın görüldüğü meydan olarak nitelendiren Bahçeli, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki Türk ordusunun kazandığı büyük zafere vurgu yaptı.

Bahçeli, Mehmetçiğin fedakârlığıyla emperyalist planların bozguna uğratıldığını belirterek Karlofça'dan Balkan Harpleri'ne, Mondros'tan Sevr'e kadar Türk milletine dayatılan hesapların cevabının Dumlupınar'da verildiğini ifade etti.

“BU VATAN ÜZERİNDE SON SÖZ TÜRK MİLLETİNİNDİR”

MHP lideri Bahçeli mesajının en dikkat çekici bölümünde Büyük Taarruz'un ortaya koyduğu tarihi sonucu şu sözlerle ifade etti:

“Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir!”

Bahçeli'nin mesajında 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığından ve vatanından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğinin tarihe kazınmış ilanı olarak öne çıktı.

ATATÜRK VE İSTİKLAL KAHRAMANLARINI ANDI

Devlet Bahçeli, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman askerleri, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Bahçeli, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak mesajını şu ifadeyle tamamladı:

“Ne mutlu Türk'üm diyene.”