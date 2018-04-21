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Bahçeli'den İYİ parti sorusuna yanıt geldi! 'İlgi alanımız değil seçime de girsin'

MHP Lideri Bahçeli gazetecilerin İYİ Parti'yle ilgili sorusuna "İlgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye cevap verdi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:39
Bahçeli'den İYİ parti sorusuna yanıt geldi! 'İlgi alanımız değil seçime de girsin'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:39
  1. mhp
  2. iyi parti

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