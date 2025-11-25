MHP lideri Bahçeli: Türkiye tarihi bir eşikte

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları:

Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından tüm vatandaşlarımızı selamların en güzeliyle selamlıyor. Allah hepsini var etsin diyorum. Ne mutlu bizlere ki Milliyetçi Hareket Partisi saha çalışmalarını olağanüstü bir gayretle sürdürmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa huzur vardır çözüm vardır çare vardır. Bugün ayrıca partimizin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıldönümüdür. Merhum büyüğümüzün fani ömrü fedakarlıkla geçmişti.

İnanç ve itikat aydınlığımız güz mevsiminin gül bahçesiyle değişeceğini müjdelemiştir. Görünen ve gösterilenle ilgilenen yağmacı aymazların bu müjdeye uzak kalacağı açıktır. Yerden havaya toz kalkar havdan yere rahmet iner her kap kendisinden sızar. Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar. Hareket halindeki cehaletten daha korkunç bir şey yoktur.

Bir kaşık surda fırtına koparan seviyesiz zihniyetlerin Türkiye'nin önü kesme faaliyetleri dikkatle tefsir edildiğinde anlaşılabilecektir. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan siyaset cambazlarının hüviyetlerindeki zayıflığı görüyoruz.

Türkiye tarihi bir eşiktedir.

Mutsuz umutsuz ve huzursuz öğretmen kaygılı ve aklı nesillerin maalesef hazırlayıcısı olacaktır. Ümidim ve dileğim atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır.

Mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, 2024 KPSS'de dereceye giren öğretmen adaylarımıza ek kontenjan tanınması teklif ve temennilerimizin bir kısmıdır.

Ne kadar ileri eğitim sistemi getirdiğimizi ileri sürsek de onu uygulayacak olan öğretim kadrolarımızdır. Geldiğimiz aşama ümit ve memnuniyet verici olsa da daha iyisini yapmak hedefimizdir.

Muhalefet zihniyeti her müspet gelişmeyi karalayarak daha demokrat olacağını sanma gafletine düşmüştür.

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Balkanlarda yaşanan acı ve talihsiz olaylar bugün yaşadıklarımızla benzerlik göstermiyor mu?

Ne zaman birlik ve beraberliğimizi kaybettiysek bunun vahim sonuçlarına katlanmadık mı?

Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağa sarılı tabutlarını omuzlarda taşıyalım. Diyorlar ki analarımız ağlasın. Nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil. Diyorlar ki eşkıya dağda gezsin fidan gibi kuzularımız kara toprağın koynuna girsin. Tahakkümün zincirleri kırılıyor bundan ürküyorlar.

Türk ile Kürdü birbirine düşman etmek üzerine kurulmuş bir buçuk asırlık emperyalist komplo yerle yeksan ediliyor bundan dolayı uyuşmuş vicdanlarıyla son kozlarını oynuyorlar.

Neymiş anaysa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız.

Bakınız şu yaşımda mertçe haykırıyorum yeter ki Türk Milleti barış, huzur ve sükunet bulsun yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun.

Geçtiğimiz Cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir.

Bu vesileyle Fethi Yıldız ile diğer milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarf-ı nazar etmişler varsın etsinler.

Köklere kökenlere bakmayız. Biz inançlara mezheplere ayırmayız. Bölmeyiz parçalamayız dağıtmayız. Bayrağa saygı var mı ona bakarız. Millete hürmet var mı ona bakarız. Bizim çağrımız milli onurun çağrısıdır. Bizim çağrımız Terörsüz Türkiye'nin yeni yüzyılda hüküm veren hükümdar olan Türk milletinin çağrısıdır.