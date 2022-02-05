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Gündem Bahçeli'den Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
Gündem

Bahçeli'den Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

MHP lideri Devlet Bahçeli, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 16:58:00 -
Bahçeli'den Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ilk gün çalışmalarının sonunda gazetecilere açıklamada bulundu. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenabıallah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra da kendilerini arayacağım inşallah. Geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğim parti olarak." dedi.

Alınan bilgiye göre açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bahçeli, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifa dileklerini iletti.

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