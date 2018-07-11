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Bahçeli'den Destici'ye anlamlı mesaj

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te tek vekil olarak partisini temsil eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, "Biz de 1969 seçimlerinde 1 ile başlamıştık. Bak şimdi neredeyiz, 1 çok önemlidir" dedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:03
Bahçeli'den Destici'ye anlamlı mesaj

Siyasi partilere ittifak imkanı veren düzenlemenin ardından 24 Haziran'da AK Parti listesinden milletvekili seçilen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te partisini temsil eden tek milletvekili oldu. 

Destici'nin adı ilk olarak milletvekili kayıtları sırasında Meclis sitesine 'AK Parti Ankara Milletvekili' olarak geçti. Ancak Destici, Meclis Başkanlığı'na bir yazı ile başvurarak, ittifak ile Meclis'e girdiğini, BBP Genel Başkanı olduğunu ve işlemlerin buna göre yapılmasını istedi. Bu talep üzerine de Destici Meclis kayıtlarına BBP Milletvekili olarak geçti.

'BİZ DE 1969'DA 1 MİLELTVEKİLİ İLE BAŞLAMIŞTIK'

Meclis kulisinde BBP Milletvekili olmasıyla ilgili sorulara "Cumhur ittifakı devam ediyor, bir problem yok" yanıtı veren Destici, hafta başında yapılan Genel Kurul oturumunda bir süre MHP sıralarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oturup sohbet ettiğini anlattı. Destici'nin aktarımına göre Bahçeli, partisini 1 milletvekili olarak temsil eden Destici'ye, "Biz 1969 seçimlerinde 1 ile başlamıştık. Bak şimdi neredeyiz, 1 çok önemlidir" dedi. 

'SAYIN BAHÇELİ BİZE 40 YILLIK BİR HEDEF GÖSTERDİ'

Bahçeli'nin hatırlattığı tarih 1969 yılında yapılan milletvekili seçimleri. 12 Ekim 1969 yılında 450 üyeli parlamento için yapılan seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi ilk kez üç hilal amblemi ile katıldı. Seçimlerde yüzde 3 oy alan MHP, Adana'dan 1 milletvekili çıkardı. O milletvekili MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş oldu. Destici, Bahçeli ile yaptığı bu sohbeti aktardıktan sonra gülümseyerek, "Sayın Bahçeli bize 40 yıllık bir hedef gösterdi" dedi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:03
  1. Ankara
  2. Adana
  3. Mustafa Destici
  4. MHP
  5. Devlet Bahçeli
  6. BBP

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