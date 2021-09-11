Bahçeli'den Akşener'e 'Fatih' benzetmesine sert tepki: Meczuplar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Meral Akşener'e "Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır" sözleriyle tepki gösterdi.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'kahvaltı' çağrısına yeşil ışık yakan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'den de sert tepki geldi.
Bahçeli "Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır" ifadelerini kullandı.