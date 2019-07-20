Bahçeli'den AB'ye sert tepki: Yaptırımlarını alsınlar külah diye başlarına geçirsinler

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Karabük'te halka hitap etti. AB'nin Türkiye2ye yönelik yaptırım kararına sert çıkan Bahçeli, "AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler. AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi vardır. Rum yönetimi hukuka aykırı bir şekilde davranıyor. Bölgede tek taraflı adımlar atmak ateşle oynamaktır. AB üyelik süreci gerekiyorsa tartışmaya açılmalıdır. Türkiye, AB'ye mahkum değildir. Hakkımızı çiğnetmeyiz, AB aklını başına almalı. AB ile bir karar arifesinde olduğumuz açıktır. Kimse bize parmak sallamaya kalkışmasın. AB ile yol ayrımına gelinmiştir. Biz deveyi de gütmeyeceğiz, bu diyardan da gitmeyeceğiz.

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