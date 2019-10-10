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Bahçeli sahaya iniyor!

Sağlık durumu nedeniyle istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, en geç pazar gününden itibaren siyaset arenasına geri dönecek. Bahçeli, pazar günü MHP Genel Merkezi'ne gidip çalışmalara başlayacak.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:31
Bahçeli sahaya iniyor!

Geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “ilaç tedavisinin bir süre önce sona erdiği, şu an dinlenme safhasında olduğu” belirtilerek en geç pazar günü parti genel merkezinde olacağı ifade edildi.

MHP lideri Bahçeli, 23 Eylül’de, mide bulantısı şikâyetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne gitmiş, kısa süreli tedavisinin ardından hastaneden ayrılarak parti genel merkezinde işbaşı yapmıştı.

Geçen sürede bazı tetkikler için de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden ve burada doktorların “dinlenmesi gerektiği” yönündeki uyarıları üzerine evinde dinlenmeye çekilen Bahçeli’nin en geç pazar günü parti genel merkezinde olacağı da belirtiliyor.

Sağlığı üzerinen spekülasyon yapanlara yargı ayarı

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre MHP kurmayları, “Sayın Genel Başkanımıza uygulanan her türlü tetkikin sonuçları iyi geldi. Kendisi en geç pazar günü parti genel merkezinde olacak. Sağlığı üzerinden yapılan her türlü hakaret içeren açıklamalar ile ilgili yasal işlemde bulunacağız” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:31
  1. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
  2. Başkent Üniversitesi Hastanesi

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  • hjklhjkl24 dk önce
    allah devlet bahçeliyi başımızdan eksik etmesin allah dirayet güç kuvvet zalimlerin korkulu rüyası devlet bahçeliye desteğimiz milletçe sonsuzdur

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