Bahçeli sahaya iniyor!

Geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “ilaç tedavisinin bir süre önce sona erdiği, şu an dinlenme safhasında olduğu” belirtilerek en geç pazar günü parti genel merkezinde olacağı ifade edildi.

MHP lideri Bahçeli, 23 Eylül’de, mide bulantısı şikâyetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne gitmiş, kısa süreli tedavisinin ardından hastaneden ayrılarak parti genel merkezinde işbaşı yapmıştı.

Geçen sürede bazı tetkikler için de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden ve burada doktorların “dinlenmesi gerektiği” yönündeki uyarıları üzerine evinde dinlenmeye çekilen Bahçeli’nin en geç pazar günü parti genel merkezinde olacağı da belirtiliyor.

Sağlığı üzerinen spekülasyon yapanlara yargı ayarı

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre MHP kurmayları, “Sayın Genel Başkanımıza uygulanan her türlü tetkikin sonuçları iyi geldi. Kendisi en geç pazar günü parti genel merkezinde olacak. Sağlığı üzerinden yapılan her türlü hakaret içeren açıklamalar ile ilgili yasal işlemde bulunacağız” açıklamasında bulundu.