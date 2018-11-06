Bahçeli: Geleceğin süper gücüyüz

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Cumhuriyetin 95'inci yılında hayata geçen 200 milyon kapasiteli havalimanından memnun olduk. Cumhuriyetin dayanağı, cumhurun iradesidir.

Türkiye Cumhuriyeti, kucaklaşmanın devletidir. Türkiye Cumhuriyeti geleceğin süper gücüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve vafa borcumuz vardır. 10 Kasım'da Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yılını anacağız. Sahip olduğu karar ve azimle yol gösterici olmuştur. Atatürk, Türk Milleti'ne kendisini adamış, inanmış ülkü sahibi bir şahsiyettir. Onun karakterinde teslimiyetin kırıntısı yoktur.

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