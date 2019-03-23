Bahçeli: "CHP Genel Başkanı YPG’ye terörist diyemedi."
IHAAW145539-SIY/23-03-2019- Bahçeli: "CHP Genel Başkanı YPG’ye terörist diyemedi.
23 Mart 2019 Cumartesi 15:00
IHAAW145539-SIY/23-03-2019- Bahçeli: "CHP Genel Başkanı YPG’ye terörist diyemedi."23.03.2019 14:55:39TSINNNN
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:00
YORUM YAZ