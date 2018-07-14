Bahçeli 'Başkan' tartışmalarına son noktayı koydu

MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle kameralar karşısına geçti. Gündemdeki konulatı değerlendiren Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞU SALONDA BİLE 50 TANE BAŞKAN VAR"

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Başkan’ olarak hitap edilmesi ile ilgili gelen soruya cevap veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Cumhurbaşkanı'na kendisi nasıl istiyorsa öyle hitap edilsin; Cumhurbaşkanı tektir, başkan şu salonda bile 50 tane var." dedi.