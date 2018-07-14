Bahçeli 'Başkan' tartışmalarına son noktayı koydu
15 Temmuz’ın yıl dönümü dolayısıyla kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, gazetecilerden yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’a ‘Başkan’ olarak hitap edilmesi ile ilgili gelen soruya "Cumhurbaşkanı'na kendisi nasıl istiyorsa öyle hitap edilsin" cevabını verdi.14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:51
MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle kameralar karşısına geçti. Gündemdeki konulatı değerlendiren Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.
"ŞU SALONDA BİLE 50 TANE BAŞKAN VAR"
Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Başkan’ olarak hitap edilmesi ile ilgili gelen soruya cevap veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Cumhurbaşkanı'na kendisi nasıl istiyorsa öyle hitap edilsin; Cumhurbaşkanı tektir, başkan şu salonda bile 50 tane var." dedi.
YORUM YAZ