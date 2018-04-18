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Bahçeli: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan

MHP Lideri Devlet Bahçeli, erken seçim kararının ardından Twitter'dan "Tekrar söylüyorum Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklaması yaptı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:16
Bahçeli: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan

Devlet Bahçeli, dün MHP grup toplantısında yaptığı erken seçim çıkışının ardından bugün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının karşısına çıkarak erken seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak belirlediklerini ifade etti.

BAHÇELİ BİR KEZ DAHA ADAYINI ERDOĞAN OLARAK AÇIKLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli akşam saatlerinde ise Twitter hesabından gündemle ilgili tweetler attı ve şunları yazdı: "Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gayret bizden takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah’tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir, Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur.Önümüz hamd olsun açık, gelecek aydınlıktır."

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:16
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YORUM YAZ

  • TUĞRULTUĞRUL1 sa önce
    Sn Bahçeli çok isabetli bir karar vermiş. Ülkemiz dört bir taraftan kuşatılırken vatan sevdalısı ülkücüler bölünme nifak vb oyunlara gelmez. Önemli olan devletin ve milletin bütünlüğünü bayrağımızın dalgalanması ezanların yükselmesi. İslam alemi bizden medet bekliyor bu sebepten Allah devlet ve milletimize zeval vermesin . Gün ittifak günüdür.
  • Emirhan canimEmirhan canim8 sa önce
    Ne oldu yavvv boyle apar topar erken secim,bahceliyi anladik ve taniyoruz koltuk sevdasi ve erken bunama ama meclisin onunde kasa firlatan yok ki hayirdir ne oldu:-)))
  • SalihaSaliha8 sa önce
    Yaşasin Cumhurittifaki...Helal olsun Sayin MHP Genelbaşkanimiza...Sonunakadar tercihimit Sayin Cumhurbaşkanimiz Recep Tayyip Erdoğan!!!
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