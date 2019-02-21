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Bahattin Yıldız’dan belediye meclis üyeliği açıklaması

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız belediye meclis üyeliği süreciyle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 21:18
Bahattin Yıldız’dan belediye meclis üyeliği açıklaması

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız belediye meclis üyeliği süreciyle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.


AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız düzenlediği basın açıklamasında, “Şanlıurfa’nın her kesiminden özellikle beni telefonla arayarak listeye duyulan memnuniyeti dile getirenlere teşekkür ediyorum. Bin 242 kişi partimize belediye meclis üyesi olmak için müracaat etmiş. Sayının bu kadar yüksek olması partimize gösterilen teveccühü ortaya koymaktadır. Titiz bir çalışma sonucu oluşturulan listelerin başta ilimize ve ilçelerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


AK Partinin milletin partisi olduğunun altını çizen AK Parti İl Başkanı Yıldız, “Biz halkın partisiyiz. Ümmetin partisiyiz. Recep Tayyip Erdoğan’a göstereceğimiz destekle 31 Mart gecesi sandıkları patlatacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 21:18
  1. doğa

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