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Yerel Baharın müjdecisi leylekler yuvalarına döndü
Yerel

Baharın müjdecisi leylekler yuvalarına döndü

Yeniakit Publisher
2023-03-24 13:41:00 - 2023-03-24 13:41:20

Bir yıl boyunca dünyayı dolaşan leylekler baharın gelmesiyle birlikte sanki navigasyonları varmış gibi Elazığ’daki yuvalarına geri döndü.

Baharın müjdecisi olan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Elazığ’a dönmeye başladı.


Yaklaşık 30 yıla yakın merkeze bağlı Yolüstü köyündeki direklerine yuva yapan leylekler, bu sene havaların ısınmasıyla yeniden yuvalarına geldi. Bazı leylekler çalı çırpı toplayarak yıkılan yuvalarını yeniden oluşturdu.


Köy sakinlerinden Kaya Ercan, "Köyümüzde 6,7 tane yuva var. Sürekli geliyorlar. Hatta köyün içerisindeki direkler değiştiği zaman birini çıkarmadık yuva vardı diye. Leylekler baharın müjdecisidir. Köyümüze güzellik katıyorlar, seviyoruz" dedi.


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