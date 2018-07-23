Baharatlı patlamış mısır nasıl yapılır?
Baharatlı patlamış mısır nasıl yapılır? İşte baharatlı patlamış mısır tarifi...23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:02
MALZEMELER:
1 yemek kaşığı toz kırmızıbiber
1 çay kaşığı kimyon
1/2 tatlı kaşığı sarımsak tozu
1 tatlı kaşığı paprika tozu
1 tatlı kaşığı yabani mercanköşk
1 tatlı kaşığı soğan tozu
1/4 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
NASIL YAPILIR?
Öncelikle 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile yarım su bardağı mısırı tencerede patlatın.
Ardından bir sos tavasında 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.
İçerisine 2 yemek kaşığı baharat karışımı ve bir tutam tuzU ekleyip karıştırın.
Hazırladığınız sosu sıcak mısırların üzerine döküp iyice karıştırarak servis edin.
Afiyet olsun.
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