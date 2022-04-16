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Yerel 'Bahar Temizliği' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

'Bahar Temizliği' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Bursa'da hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 10:13:00 -
'Bahar Temizliği' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 33’ü Bursa’dan olmak üzere toplam 40 farklı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için hareket geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, Eskişehir İzmir ve İstanbul’da çok sayıda adrese eş zamanlı şafak baskını düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de destek verdiği ‘Bahar Temizliği’ adı verilen operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırıldı.

Operasyonda aranan çok sayıda şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

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