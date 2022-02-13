Kurtlar Vadisi oyuncusu, kafede müşteriye bıçakla saldırdı

Kurtlar Vadisi'nde oynayan oyuncu Bahadır Ünlü, İstanbul Beyoğlu'nda eşinin işlettiği mekanda çıkan tartışma sonucu dehşet saçtı ve müşterilerin üzerine bıçakla saldırdı. Bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.

Kurtlar Vadisi dizisinde bir dönem oynayan oyuncu Bahadır Ünlü, Beyoğlu'nda eşinin çalıştığı restoranda, eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere dehşet dolu anlar yaşattı. Ünlü, olay sırasında eline bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.

Müşteri şikayetçi olmadı. Ancak Ünlü o anların kamera görüntülerini kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Bahadır Ünlü, kariyerine 2003 yılında Akvariom adlı İran-Türk ortak yapım bir filminde rol alarak başladı. Yirmiden fazla Türkçe, Almanca ve İngilizce Film yapımında oyunculuk yaptı. Ayrıca birçok firmanın reklam filmlerinde rol aldı. Bahadır Ünlü, Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle tanınıyor.